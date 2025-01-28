Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından biri olan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, tarihi yapıların temellerine ulaşmak amacıyla yıkım çalışmalarının ardından kazı çalışmaları başladıBURSA (İGFA) - Kısmen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Tophane Mesleki Anadolu Lisesi, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.10.2022 tarih ve 11734 sayılı kararı “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescillenmişti. Karar kapsamında, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başlarındaki orijinal yapılar dikkate alınarak hazırlanan Rekonstrüksiyon Projesi, ilgili makamlar tarafından onaylandı. Proje ile okulun tarihi dokusuna uygun yeni binaların inşası için ilk adımlar atıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatıyla, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonu ve Tophane Vakfı’nın katkılarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, okulun kapalı spor salonunun yıkımının ardından kazı çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz günlerde, Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve ilgili kurum yetkilileri, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi almıştı. Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tarihi dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, kazı çalışmalarının ardından aslına uygun olarak inşa edilecek yeni binaların, Bursa’nın kültürel mirasına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.