Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi üyesi yazarlar ve şairler, yazdıkları ve okudukları kitapları İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’ne bağışladı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi’nin kente kazandırdığı ve kitap bağışlarıyla her geçen gün zenginleşen İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’ne bir bağışta Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi’nden geldi.

Dernek bünyesindeki yazar ve şair komisyonunda görevli 27 şair ve yazar, yazdıkları ve okudukları kitapları Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği “1 Şiir 1 Kitap” bağış etkinliği kapsamında kütüphaneye bağışladı. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü, öncülüğünde başlatılan kitap bağışı kampanyasına 300 dernek üyesi katıldı. Dernek üyeleri, evlerinde bulunan 3 bin 500 kitabı bağış yaptı. Yazdıkları kitaplarını İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’ne bağışlayan dernek üyesi şairler ve yazarlar, bağışın ardından düzenlenen etkinlikte İsmail Hakkı Tonguç şiirlerini gitar eşliğinde seslendirdi.

3500 kitap bağışlandı

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi olarak bir farkındalık etkinliği yapmak istediklerini ifade eden, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şube Başkanı Jülide Akköprü, “Bizim yazar ve şairlerimizden oluşan bir komisyonumuz var. Bu yazarlar ve şairlerimizle, İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’ne kitaplarımızı bağışlayarak genç okurlara ulaşabileceğimizi düşündük. Ayrıca, İsmail Hakkı Tonguç kimdir? ve Köy Enstitüleri nedir? Gibi konularda bir bilgilendirme yapmak istedik. Yazar ve şair komisyonu üyelerimize bu çağrıyı yaptık. Üyelerimiz, kendi kitaplıklarında bulunan kitapları ve kendi yazdıkları eserleri gençlerle buluşturmak istedi. İki hafta kadar kısa bir süre içinde 3 bin 500 kitabı toparlamayı başardık. Derneğimizin 300 üyesi var bu kitapları üyelerimizin bağışlarıyla toparladık. Ayrıca derneğimize üye 27 şair ve yazar kendi yazdıkları kitapları da kütüphaneye bağışladı. Ayrıca, hayatını kaybeden şair ve yazarlarımızın yazdığı kitapları da bağışlıyoruz. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcımız Mutlu Esendemir’e ve emeği geçen herkese ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Gençlerimiz bizden bir adım önde yürüsün”

Kendi yazdığı kitapları bağışlayan Yazar Gülsüm Işıldar da, “İsmail Hakkı Tonguç’u rahmetle anıyorum. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Bursa Şubesi olarak kendi eserlerimiz olan kitapları kütüphaneye bağışlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Amacımız gençlerin ve çocukların daha çok kitap okuması; daha bilgili ve hayatı kavrayan bireyler olarak yetişmesi. Bizler çocukluğumuzu güllük gülistanlık geçirmedik. Belli aşamalardan geçerek buraya geldik. İstiyoruz ki hayattan damıttığımız bu örnekler, yetişecek yeni kuşaklara birer yol gösterici olsun. İstiyoruz ki onlar bizden bir adım daha ileride yürüsün. Gençlerimiz daha aydınlık bir Türkiye’de daha özgür, barış ve sevgi içinde yaşasınlar Bizim kitaplarımızın teması sevgi, barış ve dostluk. Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda Türk kadınları olarak ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinliğe katılan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, yatıkları bağışlardan dolayı Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi üyelerine teşekkür etti.