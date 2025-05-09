Bursa Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi işbirliğinde düzenlenen “Başa Çıkma Yöntemleri” semineri ile engelli bireylerin toplumda aktif olarak yer edinilebilmeleri ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi amaçlandı.BURSA (OSMANGAZİ) - Bursa'da Ördekli Kültür Merkezi’nde 15 günde bir düzenlenen ve alanında uzman konukların ağırlandığı toplantılarda, engelli bireylerin hayatın içinde rol model olarak kendilerine güvenebilmeleri, karşılaştıkları problemlerle alakalı zorlukları aşarak kendini güvende hissetmeleri ve hayatı bu şekilde yaşamaları hedefleniyor. Geniş bir katılım ile gerçekleşen “Başa Çıkma Yöntemleri” bilgilendirme toplantısında, Psikolog Dr. Mesut Cevdet Yavuz konuşmacı olarak yer aldı. Alanında uzman bir isim olan Psikolog Yavuz tarafından verilen eğitim ile engelli ve engelsiz bireylerin, başlarına gelen durumu anladıktan sonra süreci yönetebilme kabiliyeti elde etmeleri ve ön yargılarını kırmaları amaçlandı.

“Engelli bireylerin kendini güvende hissederek hayatı yaşamalarını istiyoruz”

Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak engelli bireylerin hayata daha aktif katılımını sağlayabilmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca, “İki haftada bir toplanarak üyelerimizin talep ettiği konular üzerinde konuklar ağırlıyor ve seminerler düzenliyoruz. Engelli bireylerin hayatta daha aktif olabilmeleri için erişilebilirlik, eğitim, istihdam, sosyal hayatın kabulü ve hak savunuculuk konularında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toplumsal ön yargı konusunda Psikolog Dr. Mesut Cevdet Yavuz, bir sunum yaptı. Engelli bireylerin toplumda aktif olarak yer edinilmelerini sağlamak adına eğitimler vererek, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Buradaki en temel amaçlarımızdan biri, engelli bireylerin hayatın içinde rol model olarak kendilerine güvenebilmeleri, karşılaştıkları problemlerle alakalı zorlukları aşmaları ve kendini güvende hissederek hayatı yaşamaları” dedi.

“Ön yargı bizim koruyucu bir mekanizmamız”

Ön yargıları ortadan kaldırmak için bir araya geldiklerini belirten Psikolog Dr. Mesut Cevdet Yavuz, “Ön yargı hepimizin muhatap olduğu bir durum. Bizim de yaptığımız bir şey. Çok kötülenecek bir duygu değil aslında. Einstein’ın ön yargıları parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur diye bir sözü var. Atom da parçalanabilir, ön yargılar da. Ön yargı bizim koruyucu bir mekanizmamız. Biriyle nasıl muhatap olup, o kişiye nasıl davranacağımızı ilk gördüğümüz anda bilmiyor olmamamıza rağmen, onunla ilgili bir ön yargı geliştiriyor ve yaklaşım tarzı belirliyoruz. Bu, hatalı olabilir; çünkü veriye dayalı değil. Ancak değiştirilebilir de. Bunun için sadece biraz zaman gerekiyor. Zamanla her şey değişir. Düzenlediğimiz eğitiminin sonunda, engelli ve engelsiz kardeşlerimiz başlarına gelen durumu anladıktan sonra süreci yönetebilme kabiliyeti elde edecekler. Belki de kendileriyle ilgili ön yargılarını kırmış olacaklar. Ön yargının kendimizden ziyade karşı tarafla ilgili problem olduğunu, bunun da dışarıya yansıdıktan sonra bizim için etkili olduğunu fark etmemizi sağlayacak bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan ve ön yargılarla ilgili bilinçlenen engelli bireyler ve vatandaşlar, toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti.

