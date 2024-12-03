Bursa'nın Mudanya ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntıyı 3,6 büyüklüğünde kaydetti. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar paniğe neden oldu.BURSA (İGFA) - AFAD, Marmara Denizi'nde merkez üssü Bursa Mudanya'da deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 14.13'te kaydedilen depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

Birçok kullanıcı depremi hisseder hissetmez sosyal medya hesabından yaşadıkları korkuyu aktardı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1863906142553809121

Öte yandan Kandilli Rasathanesi Marmara'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,7 olarak açıkladı.Merkez üssü Mudanya Yalıçiftlik olarak belirlenen depremin derinliğinin 12,7 olarak belirtildi.