Ramazan Bayramına sayılı günler kala İnegöl Belediyesi’nin bayram hazırlıklarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban; trafik düzenlemelerinden kaldırım serbestisine, seyyar satıcılardan sosyal yardımlara ve temizliğe kadar atılan tüm adımları tek tek anlattı.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 30 Mart Pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesi İnegöl Belediyesi’nin bayram hazırlıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Daire müdürleriyle bayram hazırlıklarını kamuoyu ile paylaşan Taban, “Ramazan Bayramıyla ilgili tüm birimlerimiz hazırlıklarını tamamladı, planlamalarını yaptı. Ramazan ayını da dolu dolu yaşıyoruz şehrimizde. İbadetlerle, iftarlar, teravih programları ve güzel buluşmalarla… Son 10 güne girilmesiyle beraber bayram telaşı da başlayıp biraz daha hareketleniyor çarşılar. Bundan dolayı da bir takım önlem ve uygulamaları da yapmak durumundayız. Tüm birimlerimiz nöbetçi ve icapçılarını oluşturdu” dedi.

YILIN 365 GÜNÜ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Başkan Taban, sosyal yardım işleri faaliyetlerinden zabıta faaliyetlerine, ilave Pazarlardan trafik düzenlemelerine kadar bayram hazırlıklarını şöyle anlattı: “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz sadece ramazan ayında değil yılın 365 günü ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde de ekstralar yapılıyor. Öyle ki evinde yemek yapacak durumda değilse vatandaşımız, sabah kahvaltısından akşam yemeğine her gün düzenli olarak anlaşmalı yemek firmamız tarafından yemekleri kapılarına götürülüyor. Yine ev eşyaları olsun, kişisel ihtiyaçlar olsun karşılanması noktasında çalışmalarımız var. Örneğin yaşlılarımız market alışverişlerini yapamadığı için onların market Pazar ihtiyaçlarını gideriyoruz. Çölyak hastalarımız için glutensiz ürünler çıkarmaya başladık Gastro Mutfağımızda. Yılda 2 defa da gıda takviyesi yapıyoruz. Medikal ürünler konusunda destek veriyoruz. Gıda kolisi desteği veriyoruz. Tabi ki bunlar yeterli mi? Değil. Daha iyisini de yapmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimize yaptığımız destekler var. Kışın ısınma yardımlarımız var. Vatandaşımızın yanında olmaya gayret ediyoruz.”

ESNAFA KALDIRIM SERBESTİSİ BAŞLADI

“Zabıta Müdürlüğümüz bayram öncesi özellikle denetim, trafik noktasında düzenlemeler gibi konularda görev başındalar. Biliyorsunuz bayramlarda esnaflarımızın işlerini arttırmak vatandaşlarımızın da alışverişlerini kolaylaştırmak adına esnaflarımızın işlerini bir miktar dışarı taşırmalarına müsaade ediyoruz. Kaldırım serbestisi konusundaki bu uygulama 18 Mart Salı itibariyle başladı. Çarşı merkezinde kaldırım işgallerinde esneklik bayramın 1’inci günü itibariyle sona ermiş olacak. Ancak esnaflarımızdan ricamız, kurdukları tezgahları yaya yolunu kapatmayacak şekilde kullanmaları. Geçiş koridorlarını kapatmamak üzere pozisyon alınmalı.”

SEYYAR SATIŞA İZİN YOK

“Seyyar satıcı istemiyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Şehir dışından geliyorlar ve istedikleri yere tezgah açıyorlar. Bu mal faturalı mal mıdır? Kimin ne olduğu belli değil. Bu tür alışverişi istemiyoruz. Çünkü esnaflarımız yıl boyunca dükkanlarında hizmet veriyorlar. Personel çalıştırıyorlar. O yüzde bizler esnafımıza destek olmak adına bu şekilde kimliksiz satış yapanı istemiyoruz. Şu anda esnaflarımızın harman zamanı.”

AREFE GÜNÜ 4 PAZAR KURULACAK

“Pazar yerleriyle ilgili de bir takım düzenlemeler var. Özellikle ilave pazarlar noktasında arefe günü olan 29 Mart Cumartesi günü Cumartesi pazarı kendi gününde açılırken, ilave olarak Akhisar Pazarı, Mesudiye Pazarı ve Mer-Pa kıyafet ağırlıklı olarak açılacak. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde bayram süresince de tüm pazarlarımız kapalı olacak.”

TRAFİK DÜZENLEMELERİ

“Trafik düzenlemeleri noktasında da bazı uygulamalar olacak. Çarşı bölgesinde 7 sokağımız son 5 gün trafiğe kapalı olacak. 25 Mart Salı akşamından itibaren çarşı merkezinde; Elektrik Sokak (Hacı Veli Ağa Sokak kesişiminden itibaren), Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak, Cami Kebir Sokak, Özdilek Sokak, 2. Özdilek Sokak ve Hacı Şahin Sokak olmak üzere trafiğe kapatılacak. Aynı zamanda tek yön uygulaması yapılan bölgelerimiz olacak. Bursa-Ankara karayolunda da Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı (Kaplan petrol mevkii) 28 Mart 2025 Cuma ile bayram tatilinin biteceği 02 Nisan Çarşamba günü arası Bursa-Ankara Karayolundan girişlere kapatılacak. Tabi burada trafik kurallarına uyum noktasında da hassasiyet gerekiyor. Park yasağı bulunan alanlara araç park etmeyelim. Bizler de bunu denetleyeceğiz. Ana caddelerde çift sıra parklanmalar oluyor. Bu konuda da daha duyarlı olalım. Kimsenin hakkına girmeden hareket edelim.”

“Nöbetçi fırınlar konusunda Fırıncılar Odası henüz listeleri belirlemedi. Bayram öncesi duyuruları ayrıca yapılacak. Toplu ulaşımda da ücretsiz seferler olup olmayacağı konusunda Büyükşehir Belediyesi’nden henüz bir duyuru yapılmadı.”

DENETİMLER SÜRÜYOR

“Ramazan ve bayram süreçlerinde bazen fiyat artışları da yaşanabiliyor. Bunları da denetliyoruz sürekli. Bu denetimleri daha da sık şekilde yapmaya devam edeceğiz. Gramaj kontrolleri, fahiş fiyat, kasa-etiket fiyatı, son tüketim tarihi, tazelik, hijyen ve ruhsat ile ruhsata aykırı faaliyetler konularını denetliyoruz.”

MÜZELER BAYRAMIN 3’ÜNCÜ GÜNÜ AÇIK OLACAK

“İnegöl Kent Müzemiz ile Mobilya Müzemiz de bayramın ilk 2 günü kapalı olacak. 3’üncü günü itibariyle misafir ağırlamaya başlayacak.”

İNEGÖL’DE BAYRAM TEMİZLİĞİ BAŞLADI

“Bayram öncesi her hanede temizlik olur. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak şehrimizde bayram temizliği yapıyoruz. Malumunuz kazılardan kaynaklı çok ciddi dağınıklık ve toz toprak var. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz olabildiğince bu alanlarda yıkama faaliyetlerinde bulunuyor. Yine parkların genel temizliği, cami etraflarının temizliği, mezarlık bölgelerinin temizliği ve şehrin tüm alanlarında genel temizliğin yapılması adına arkadaşlarımız ekstra bir gayret sarf ediyor. Bu noktada artık kirletmemeyi de öğrenmeliyiz. Vatandaşlarımızdan bu konuda azami gayret bekliyoruz. Herkes kendi kapısının önünü temiz tutarsa daha temiz bir İnegöl’e kavuşuruz. Bu vesileyle ben şimdiden tüm ilçe halkımızın Kadir Gecesi ve Bayramını kutluyorum.”