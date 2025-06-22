Bursa Gemlik’te 5 binden fazla öğrenci, üniversiteye giriş için TYT, AYT ve YDT sınavlarında ter dökerken, Gemlik Belediyesi bu önemli süreçte gençlerin ve ailelerin yanında oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, sınav günlerinde yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “İlçemizde 5 binden fazla öğrencimiz üniversitelere giriş için emeklerini ortaya koydu. Hayatın her alanında olduğu gibi, bu zorlu ve kritik süreçte de gençlerimizin yanında olmak için sahadaydık,” dedi.

Belediye ekipleri, sınav merkezlerinin önünde kurulan noktalarda öğrenci ve velilere çeşitli ikramlarda bulunurken, Başkan Deviren de okulları ziyaret ederek sınav öncesi ve sonrasında ailelerle bir araya geldi.

“Biz de en az öğrencilerimiz ve aileleri kadar heyecanlıyız,” diyen Deviren, “Kentimizin ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek gençlerimize olan güvenimiz tam,” ifadelerini kullandı.

Sınav sürecinin ardından tüm gençlere güzel bir yaz tatili dileyen Başkan Deviren, “Tüm gençlerimizi belediyemizin yaz dönemi etkinliklerine davet ediyoruz,” çağrısında bulundu.