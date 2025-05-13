Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerde afet bilinci oluşturmak amacıyla BUSMEK bünyesindeki YKS hazırlık kursu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha dirençli, daha güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için katılımcı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm kesimlerinde afet bilincinin oluşması için de eğitim programlarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) uzman ekibi tarafından BUSMEK’in YKS Hazırlık Merkezlerinde gençlere afet farkındalık eğitimi verildi.

Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri, toplanma alanlarının önemini, depremin neden olabileceği sorunları anlatan uzmanlar, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak neler yapılabileceğini aktardı.