Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Buldan’da yapılan oto santral garajı, kapalı ve açık Pazar yeri ve otopark inşaatında kaba inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan oto santral garajı, kapalı ve açık Pazar yeri ve otopark inşaatında kaba inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Buldan oto santral garajının yıkılarak yeniden yapımı için başlayan çalışmalarda kaba inşaat bölümü tamamlanmak üzere. Oto santral garajıyla birlikte, alanda kapalı ve açık pazar yeri, otoparkın da yer alacağı inşaatın önümüzdeki Mayıs ayında tamamlanarak hizmete gireceği öğrenildi.