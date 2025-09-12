Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final mücadelesinde Yunanistan ile karşılaşacak olan A Milli basketbol takımı için dev ekran kurulacak.

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yarı finale yükselen A Milli Takım, Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam’ın tarihi maçı için geri sayım sürerken, Türkiye-Yunanistan yarı final karşılaşması için Buharkent Belediyesi tarafından dev ekran kurulacak. 12 Eylül Cuma (bu akşam) günü saat 21.00’de başlayacak mücadele için dev ekran Buharkent 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde kurulacak.

Yarı final heyecanına ortak olmaya herkesi davet eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; "Milli Takımımızın büyük mücadelesine birlikte destek oluyoruz. Türkiye - Yunanistan karşılaşmasını dev ekranda hep birlikte izliyoruz. Coşkuyu, heyecanı ve milli gururu paylaşmak için tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.