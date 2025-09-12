Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 farklı noktada gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 231 kişi sorgulandı, 648 araç kontrol edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur uygulaması gerçekleştirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan uygulama, 10 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde il genelinde eş zamanlı olarak yapıldı. Uygulama kapsamında, il merkezi ve ilçelerde 22 farklı noktada 39 ekip, 1 mobil göç aracı ve 170 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 648 araç incelendi, 2 bin 231 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.