Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki pidecilerde Ramazan bereketi sürüyor. Pide turizmi ile ünlü şirin ilçe Yenipazar merkez nüfusu 6 bin olmasına rağmen bünyesinde barındırdığı 16 pidecisi ile sahurda da iftarda da konuklarına pide hizmeti veriyor. Ayrıca nöbetçi pideci uygulaması yapılan ilçeye gelenler pide yemeden ayrılmıyor.

Peynirlisinden kıymalısına, yuvarlak pidesinden tahinlisine, yumurtalısından kuşbaşılısına kadar çeşit çeşit pideleri ile ünlü Aydın'ın Yenipazar ilçesi, son yıllarda tanıtımın da desteği ile pide turizmi ile canlandı. Özellikle Ramazan aylarında pidecilerin dolup taştığı şirin ilçe aynı zamanda sakin şehir unvanına sahip Türkiye'deki ilk yerleşim yerlerinden. Toplam nüfusu 11 bin 600, merkez nüfusu 6 bin olmasına rağmen 16 pideci esnafını bünyesinde barındıran küçük ilçede buna rağmen her pideci dolup taşıyor. Özellikle Ramazan aylarında sahurda da ilçe dışından da gelen yüzlerce misafirini en iyi şekilde ağırlayan pideci esnafı konukseverlikleri ile de takdir topluyor.

Hem iftarda hem de sahurda hizmet

Doğal ve kültürel zenginlikleri ile ünlü ilçede özellikle pidecilikte sevgilerini kattıkları için lezzetin de değişmez bir adresi olmayı başaran Yenipazarlı pide ustaları hem iftarda hem de sahurda hizmet verdikleri gibi haftanın bir günü de nöbetçi pideci uygulaması ile tıpkı eczaneler gibi müşterilerini hiçbir zaman boş çevirmiyor.

Pide ve pidecilere övgü

Uzak-yakın demden iftar ve sahur için ilçedeki pidecilere akın eden ancak zaman zaman aşırı izdiham nedeniyle müşterisi az olan pideci arayışına giren ama mutlaka iftar ve sahurunu yapabilen müşteriler damak çatlatan lezzetlerle ilgili övgü dolu sözler söyledi. Peynirlisinden kıymalısına, yuvarlak pidesinden tahinlisine, yumurtalısından kuşbaşılısına kadar çeşit çeşit pidelerden tatmak için ilçeye geldiklerini ifade eden lezzet müdavimleri, pidelerin özellikle kilo yapmamasına vurgu yaptı.

Damak çatlatan çeşit çeşit lezzetler

Yenipazar'ın ünlü pideci esnaflarından Hasan Akgın, ilçede 16 pideci esnafının hizmet verdiğini ifade ederek özellikle uzak ve yakından gelen tüm müşterilerini en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi. Yenipazar'a pide yemek için gelenlerin mutlaka mutlu şekilde ayrıldığının altını çizen Akgın, 'Yılın 12 ayı her gün pidecilerimiz açıktır. Sadece haftada bir gün nöbetçi eczanelerde olduğu gibi Türkiye'de tek olan nöbetçi pideci uygulamamız nedeniyle 16 pidecimizden sadece 2 tanesi Perşembe günleri hizmet vermektedir. Diğer günlerde tüm pidecilerimiz açıktır. Ramazan ayı boyunca da iftardan sahura kadar tüm pidecilerimiz hizmet vermektedir. Bu uygulama da Türkiye'de sadece Yenipazar'da vardır. Yenipazar pide turizminin başkentidir. Pideci ustalarımızın hünerleri dünyaca ünlüdür. Müşterilerimize her çeşit pidemizden sunuyoruz. Tescilli pidemizden tatmak için Türkiye'nin dört bir yanından ilçemize geliyorlar ve mutlu şekilde dönüyorlar. Leziz pidelerimizden tatmak için herkesi ilçemize bekliyoruz' dedi.