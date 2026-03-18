Bursa'da karayolunda kaydedilen görüntüler trafikteki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. İki motosiklet sürücüsünün yüksek hızda motosiklet üzerine uzanarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karacabey-Bandırma karayolunda seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, iki motosiklet sürücüsünün motosiklet üzerine yüzüstü uzanarak ilerlediği görüldü. Görüntüyü kaydeden aracın hız göstergesinde ise hızın yaklaşık 115 kilometre olduğu dikkat çekti.

Trafikte adeta ölümle yarışan motosiklet sürücülerinin, bu hızda yaptıkları tehlikeli hareketlerle hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı görüldü.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da tepki çekti.