Bozyazı'da öğretmenlere 'Ektoparazitler ve Korunma Yolları' anlatıldı



MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen seminerde, öğretmenlere 'Ektoparazitler ve Korunma Yolları' anlatıldı.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından insandan insana bulaşan önemli sağlık sorunlarından olan 'uyuz' ve 'bit' hastalıklarından korunma ve kontrol çalışmaları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenlendi. Uzm. Dr. Dilek Gökçe, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kamu ve özel okullarda çalışan sınıf öğretmenleri, fen bilgisi öğretmenleri ve biyoloji öğretmenlerine 'Ektoparazitler ve Korunma Yolları'nı anlattı.

Gökçe, Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde, her yıl dünyada milyonlarca kişinin uyuz ve bite yakalandığını, bunların kişiden kişiye yakın temas veya ortak kullanılan eşya ile bulaştığını belirterek, kişisel temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Gökçe, yaygın olarak görülen bu hastalıkların belirtileriyle ilgili bilgi verdi