Niğde’de bir süredir kendisinden haber alınmayan ve motosikleti ile cep telefonu Azatlı Göleti yakınlarında bulunan 20 yaşındaki genç için suda arama çalışması başlatıldı.

Ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Osman Şükrü D. (20) için arama çalışması başlatılmış; Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Göleti yakınında bulunan motosiklet ve cep telefonunun kayıp gence ait olduğu belirlenmişti. Osman Şükrü D.’nin göle girmiş olabileceğini değerlendiren ekiplerin dün akşam başlattığı arama çalışması bugün devam ediyor. Niğde AFAD ekiplerinin yanı sıra Kayseri, Aksaray, Karaman ve Nevşehir arama kurtarma personellerinin su üzerinde ve gölet çevresinde destek verdiği arama çalışmaları çerçevesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden dalgıç ekipleri ise su altı arama çalışmasını sürdürüyor. Öte yandan Niğde Valisi Cahit Çelik; Azatlı Göleti’nde devam eden arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan arama çalışması hakkında bilgi aldı.

Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Kasabası’nda ikamet eden 20 yaşındaki Osman Şükrü D. için dün saat 17.00 sıralarında ailesi kayıp ihbarında bulunuştu.