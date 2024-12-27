Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Yıl boyunca düzenli olarak yapılan denetimlerin bir parçası olarak zabıta ekipleri, unlu mamuller üretim ve satışı yapan gıda işletmelerini denetledi.

Zabıta ekipleri, kafe, fırın, pastane ve restoran gibi işletmelerde yapılan denetimlerde gramaj, ruhsat ve hijyen gibi temel denetimlerin yanı sıra gıda güvenliği konusunda da titiz bir inceleme gerçekleştirdi. Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ticaret İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde yapılan denetimlerde bazı işletmelerde eksiklikler tespit edildi. Eksiklikleri giderme süresi verilen işletmelere yönelik yasal düzenlemelere uyum sağlamadıkları takdirde cezai işlemler uygulanacak. Yılbaşı döneminde gıda işletmelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı ve amaç vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketmesini sağlamak. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yoğunlaşan unlu gıda işletmelerine yönelik kontroller daha da titiz hale getirildi. Vatandaşların yeni yılda güvenli ve sağlıklı gıdalarla yeni yıl kutlamalarına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla denetimler sürdürülüyor” denildi.