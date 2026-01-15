Mersin'in Bozyazı ilçesinde ilkokul ve okul öncesi öğretmenlere 'çocuklarda vücut sağlığı ve doğru postür' eğitimi verildi.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Bozyazı İlkokulu'nda görev yapan ilkokul ve okul öncesi öğretmenlere 'çocuklarda vücut sağlığı ve doğru postür' konulu eğitim verildi. Fizyoterapist Gökberk Ulu tarafından verilen eğitimde, çocuklarda doğru duruş alışkanlığının önemi, yanlış postürün ilerleyen yaşlarda yol açabileceği sağlık sorunları ve sınıf ortamında öğretmenlerin dikkat etmesi gereken hususlar ele alındı. Gökberk Ulu, erken yaşta kazandırılan doğru duruş alışkanlığının çocukların kas-iskelet sağlığını korumada büyük önem taşıdığını belirterek, öğretmenlerin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Eğitim programının, öğretmenlerin farkındalığını artırarak öğrencilerin sağlıklı fiziksel gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.