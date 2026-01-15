Mersin Büyükşehir Belediyesinin Çankaya Kent Meydanında kurduğu üretici kadın stantları, evlerinde üretim yapan kadınlara hem ekonomik kazanç hem de görünürlük sağlıyor. Gıdadan el sanatlarına kadar birçok alanda emek veren kadınlar, stantlar sayesinde ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluştururken aile bütçelerine de katkı sunuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen üretici kadın stantları, yıllardır ev ortamında kalan kadın emeğini kent merkezinde vitrine taşıyor. Büyükşehir Belediyesinin sağladığı bu imkan sayesinde kadınlar hem sosyalleşiyor hem de üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı yakalıyor.

'Büyükşehir Belediyesinin desteği ev hanımları için büyük fırsat'

Stantlarda ev yapımı lezzetleriyle yer alan üretici kadınlardan İlmiye Şeker, içli köfte, çiğ köfte, mantı ve çeşitli tatlılar hazırladığını belirterek, 'Tüm ürünlerimi tamamen doğal şekilde evimde yapıyorum. Büyükşehir Belediyesinin bu alanı açması ev hanımları için çok büyük bir katkı. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir başlangıç, devamının geleceğine inanıyorum' dedi.

'Bu stantlar ev ekonomisine ciddi katkı sağlıyor'

Üretici kadın stantlarının kendisi için önemli bir gelir kapısı olduğunu dile getiren Hamiyet Altınkaynak ise yaz aylarında memleketi Niğde'de hazırladığı ürünleri kış aylarında Mersin'de satışa sunduğunu ifade etti. Meyve kuruları, pekmez, salça, tarhana, sirke ve turşu çeşitleri sattığını anlatan Altınkaynak, 'Eşim emekli, bir kızım okuyor. Bu stantlar sayesinde evimin geçimine destek oluyorum. Yerimiz yeni ama zamanla daha iyi olacağına inanıyorum' diye konuştu.

'Haftada bir gün bile olsa eve katkı sağlıyorum'

El emeği takı ürünleri satan Sinem Arslan da hemşire olduğunu ancak atanamadığı için bu alanda üretime yöneldiğini belirtti. Arslan, 'Doğal taşlardan tespih, bileklik ve kolyeler yapıyorum. Belediyemizin sunduğu bu imkân sayesinde haftada bir gün de olsa eve katkı sağlayabiliyorum' ifadelerini kullandı.

'Görünmeyen kadın emeği burada vitrine çıkıyor'

El sanatları alanında üretim yapan Nalan Erozan, örgü, dokuma ve zincir işi tekniklerini bir arada kullandığı ürünleri stantta sergilediğini söyledi. Ürünlerin tamamen el emeği olduğunun altını çizen Erozan, 'Evde ürettiğimiz ve çoğu zaman görünmeyen kadın emeği burada vitrine çıkıyor. İnsanların ürünlerimizi beğenmesi ve nasıl yaptığımızı sorması bizi çok mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu emeği görünür kılıyor, bunun için çok memnunuz' dedi.