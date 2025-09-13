Bilecik’in Bozüyük içesinde yeni su deposu hizmete girdi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yapımı tamamlanan Kızılcapınar Köyü modüler su deposunu yerinde inceledi. Kaymakam Öztürk’e incelemelerinde İl Genel Meclisi Üyeleri Naci Öney, Tolga Seçen ve Nurcan Özçakır ile İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru eşlik etti.

Kaymakam Adem Öztürk, " Köy halkının uzun süredir beklediği yatırımın tamamlanarak hizmete girmesi, bölgede içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Kızılcapınar köyümüze hayırlı olsun" dedi.