Bozdoğan’da etkili olan sağanak yağışlar, ÖrmePınar ve Hışımlar Mahallelerinde heyelana yol açtı.
Şiddetli yağışın ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle mahalle yolları ulaşıma kapandı. Heyelan ihbarının ardından Bozdoğan Belediyesi Fen İşleri ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kayan toprak ve taşları kısa sürede temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.
Belediye yetkilileri, aşırı yağışların yol açabileceği risklere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Muhtemel yeni toprak kaymalarına karşı sahada ekiplerin nöbet halinde olduğu, riskli bölgelerde kontrollerin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA