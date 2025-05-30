Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde HEKİMSEN’e üye diş hekimlerinin başlattığı iş bırakma eylemi bugün de devam etti.

İş bırakma eylemiyle ilgili yazılı açıklamayı okuyan HEKİMSEN Sendikası Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Temsilcisi Diş Hekimi Ramazan Özlük, "Sendika kararıyla, kamuda görev yapan diş hekimlerinin yıllardır süren ve bir türlü çözümlenemeyen sorunlarını dile getirmek ve bu yıllar içerisinde sessizce ellerinden alınan mali ve özlük hak kayıpları, şiddet, mobbing ile diş hekimlerinin çalışma prensiplerine aykırı olarak uygulanan nöbetçi poliklinik ve vardiya sistemlerine karşı ‘dur’ demek için iş bıraktık" dedi.

Diş Hekimi Özlük şöyle devam etti: "Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik sözel ve fiziksel şiddet olaylarının engellenmesi için kesin çözüm odaklı önlemler alınmalıdır. Yeni ADSM ve ADSH’ler kurularak 2000 nüfusa bir diş hekimi olacak şekilde kamuya yeni diş hekimi ataması yapılmalıdır. ADSM ve ADSH’ların yönetimine sahada tecrübe kazanmış, yönetici niteliklerine uygun, liyakat sahibi yöneticiler başhekim olarak atanmalıdır. Her diş hekimine kendi MHRS cetvelini oluşturma hakkı verilerek hastalara yeterli zaman diliminde kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti verilebilmesi için günlük hasta sayısı 12 MHRS hastası olarak belirlenmelidir. ADSM ile ADSH gelirleri tek havuzda toplanmalı ve diş hekimlerine, mevcut dağıtım oranları artırılarak adil ek ödeme sağlanmalıdır. Kamuda görev yapan diş hekimleri hangi kurumda olursa olsun, yapmış oldukları performansa göre eşit teşvik ödeme almalıdır. HEKİMSEN Sendikası olarak, diş hekimlerimizin özlük ve mali hakları alınana kadar mücadelemizi her platformda vermeye devam edeceğiz."

HEKİMSEN’e üye diş hekimlerinin dün başlattığı iş bırakma eylemi bugün de devam ederken, iş bırakan diş hekimleri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ndeki hekimler odasında mesailerinin dolmasını bekledi.