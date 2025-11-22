Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde zirai alanda çıkıp ormana sıçrayan yangında söndürme ve soğutma çalışmaları devam ederken, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bozdoğan ilçesi Kavaklı Mahallesi’ndeki ziraat alanında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçrayan yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre saat 14.30 sıralarında ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların fark dilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Etkili olan rüzgar sebebiyle alevler kısa sürede geniş alana yayılarak ormanlık alana sıçradı. Yangına 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter, 233 personel ile havadan ve karadan müdahale edilirken, Bozdoğan Belediyesi’ne ait arazöz, kepçe ve tankerler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 4 saattir süren söndürme çalışmaları sonrasında alevler büyük ölçüde kontrol altına alınırken, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise "Aydın Bozdoğan’da orman dışı alanda başlayan yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık" ifadeleri yer aldı.