Kocaeli’de iki farklı evde 320 bin TL değerinde ziynet eşya çalan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 27 Ekim ve 17 Kasım tarihlerinde 2 farklı adreste meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Z.D. isimli şahıs hırsızlık için girdiği evlerden 320 bin TL değerinde ziynet eşya çaldı. Olayın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri , Z.D.’nin çaldığı ziynet eşyalarla beraber İstanbul’da olduğu tespit etti. 21 Kasım’da yapılan operasyon sonucu yakalanan Z.D. emniyetteki işlemlerinin ardından 22 Kasım’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.