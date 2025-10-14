Bozdoğan Belediyesi, ilçe kütüphanesinde yürütülen çatı kapatma çalışmasını tamamladı.

Öğrenciler ve öğretmenlerin daha elverişli şartlarda hizmet alabilmesi amacıyla başlatılan çalışma, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütüldü. Kış mevsimi öncesinde tamamlanan düzenleme ile kütüphane binasının çatısı kapatılarak, yağışlı havalarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Gerçekleştirilen çalışma sayesinde, kütüphaneden faydalanan öğrenciler ve öğretmenler için daha konforlu ve güvenli bir ortam oluşturuldu.

Bozdoğan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Eğitim alanında yürüttüğümüz iyileştirme ve destek çalışmalarına önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.