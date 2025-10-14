Gaziantep’te jandarma çevre, doğa ve hayvanları koruma timleri, sorumluluk sahalarındaki avlak alanlarda denetim faaliyeti icra etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Karkamış ilçesinde bulunan avlak alanlarda denetim faaliyeti icra etti. Yapılan denetimlerle, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kaçak avlanmaya yönelik önleyici kolluk devriyesi yapıldı.

Faaliyet çerçevesinde su ürünleri kontrol ve denetimleri de yapıldı.