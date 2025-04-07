Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı’nda gerçekleştirilen dip temizliği çalışmaları nedeniyle 8 Nisan Salı gününden itibaren bot ve gondol seferlerinin bir süre hizmet veremeyeceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizi ziyarete gelecek değerli misafirlerimiz, Porsuk Çayı’nda yürüttüğümüz dip temizliği çalışmalarında su seviyesinin azalması sonucu 8 Nisan 2025 Salı günü itibariyle bot ve gondollarımızla bir süre hizmet verilemeyecektir. Köprübaşı bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 20 Nisan itibariyle bot ve gondollarımızın tekrar çalışmaya başlaması planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.