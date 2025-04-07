Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Rekabet avantajı sağlayabileceğimiz sektörlere daha fazla yoğunlaşarak, ABD pazarında alternatif tedarikçi olarak konumumuzu güçlendirebiliriz" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük tarifelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ardıç, sürecin Türkiye için yeni fırsatlar oluşturabileceğini ifade etti. Trump’un açıkladığı gümrük tarifeleriyle dünya ticaretinde yepyeni bir dönemin başladığını söyleyen Ardıç, "Türkiye, yüzde 10 ile en düşük gümrük tarifesi uygulanacak ülkeler arasında yer alıyor. ABD’nin Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Çin’e yüzde 34 gümrük tarifesi uygulayacak olması ülkemiz için bir fırsat penceresi açabilir. ABD’li ithalatçılar, Çin veya Vietnam gibi yüksek tarifeli ülkeler yerine Türkiye’ye yönelebilir. Tekstil, otomotiv yan sanayii ve kimya gibi sektörlerde pazar payımızı artırma şansımız doğabilir. Rekabet avantajı sağlayabileceğimiz sektörlere daha fazla yoğunlaşarak, ABD pazarında alternatif tedarikçi olarak konumumuzu güçlendirebiliriz" dedi.

ABD’nin Çin ve diğer Asya ülkelerine yönelik yüksek tarifeleri, bu ülkelerin üretim ve yatırımlarını başka ülke ve pazarlara taşımasına neden olabileceğine değinen Ardıç, "Coğrafi konumumuz, genç ve dinamik iş gücümüz, güçlü sanayi altyapımız ve lojistik avantajlarımızla yeni yatırımları çekme potansiyelimizi iyi değerlendirmeliyiz. Öte yandan Çin’in ve diğer Asya ülkelerinin ABD pazarındaki kayıplarını telafi etmek için Türkiye’nin güçlü olduğu Avrupa ve diğer pazarlara yönelmeleri durumunda ihracatçılarımızın daha çetin bir rekabet ortamı ile karşılaşması risklerini de dikkate almalıyız" ifadelerini kullandı.

Ardıç, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğine de dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde ülkemizi bekleyen riskleri azaltmak ve fırsatları değerlendirme adına eğitim ve insan kaynağı yatırımları yanında ikiz dönüşüme yönelik adımları hızlandırmalı, katma değerli üretime geçişi sağlayacak Ar-Ge ve inovasyona odaklanmalı, lojistik maliyetlerimizi düşürecek çözümleri hayat geçirmeli ve dış pazarımızı çeşitlendirmeliyiz" diye konuştu.