Amasya’da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan adamın çıkışta hastane bahçesinde kalbi durdu. Hastane çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaparak hayata tutunmasını sağladığı 59 yaşındaki hasta tedavi altına alındı. Hayat kurtaran müdahale ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu nedeniyle 3 gündür tedavi gören Ali K. (59) taburcu edildi. Çıkışta yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra fenalaşan adamın yere düşmesini yardımına koşan çevredeki vatandaşlar önledi. Kalbi duran adama ilk müdahaleyi vatandaşlar ile hastane çalışanları yaptı. Dakikalar süren kalp masajı sonrasında gelen ambulansta acil sağlık ekiplerinin müdahale etmeyi sürdürdüğü hasta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanın yanında fenalaştığını anlatan emekli öğretmen Rafet Öztürk, "Hasta taburcu olmuş. Yürürken fenalaştı. Yere düşmek üzereyken tutup önledik. Sağ olsunlar hastane personeli hayatını kurtardılar. Doktor tam 15 dakika boyunca sürekli kalp mesajı yaptı" diye konuştu.