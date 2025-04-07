Konya’nın Kulu ilçesinde 13 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli Azkan çeşidi yerli sertifikalı tohum dağıtıldı.

Kulu’da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde "Verimli Topraklar için Nohut Projesi" ile üreticilere yüzde 50 hibe destekli Azkan çeşidi nohut tohumu dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, 13 çiftçiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Azkan çeşidi nohut tohumları teslim edilerek, bereketli bir yıl olması temennisinde bulunuldu.