Bostanlıspor önümüzdeki haftalarda başlayacak olan İzmir 2. Amatör Futbol Ligi karşılaşmaları öncesi son hazırlık maçını Çiğli'de yaptı.İZMİR (İGFA) - Çiğli'deki özel karşılaşmada lig hazırlıklarını sürdüren Çiğli Maltepespor ile karşılaşan ve dostça başlayıp dostça biten maçta Bostanlıspor ev sahibi ekibi 7-2 gibi farklı bir skorla yendi.

Bostanlıspor futbol şube sorumlusu Taner Çınar, hazırlık dönemini başarıyla geçtiklerini ve bol bol oyuncularını deneme şansı yakaladıklarını ifade ederek, "hazırlık maçlarında bir beraberlik elde ettik ve diğer 4 maçımızı kazandık. Bunu lige de taşımak ve ligde başarılı olmak istiyoruz. Futbolcularımıza ve teknik ekibe güvenimiz tam. Son Çiğli Maltepe maçında da yedi gol atarak bunu kanıtladılar" dedi.

Bostanlıspor A Takım antrenörü Kutlu Güzalan hazırlık maçlarında başarılı olduklarını ve futbolcularının özveri ile çalıştıklarını ifade ederek, "Birlik, beraberlik içinde arkadaşlık ile fair play ruhunu sahaya yansıttığımız an başarılı olmamamız için bir neden yok. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Artık lig maçları başlayacak. Söz sırası sahada futbolcu arkadaşlarımızda olacak" dedi.