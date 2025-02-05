Erzincan İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarına kapsamlı yangın eğitimi verildi. Eğitim kapsamında uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitimin ilk bölümünde, itfaiye eğitim amirliği tarafından hazırlanan teorik yangın eğitimi sunumuyla, yangın güvenliği, risk değerlendirmesi ve müdahale stratejileri hakkında detaylı bilgiler verildi. Yapılan bilgilendirme konuşmasının ardından, hazırlanan yangın tatbikat senaryosuna göre eğitim alan personelin yangın durumlarına nasıl müdahale etmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikat sürecinde, katılımcılar önce belirlenen alanda müdahale tekniklerini öğrendiler. Ardından, acil toplama alanında bulunan tüm personele yönelik olarak düzenlenen uygulamalı seanslarda; mutfak yangınları ve sıvı yangınlarına müdahale ve söndürme işlemleri gerçekleştirildi. Bu uygulamalar ile personele özellikle yangın anında hızlı ve etkili müdahale için gerekli becerilerin kazandırılması sağlandı.