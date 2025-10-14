Bolu’nun Göynük ilçesinde geleneksel panayır, bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 kilometrelik alana kurulan panayır, sona erdi.

Tarihi Osmanlı kasabası Göynük’te her yıl ekim ayında geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 3 kilometrelik alana kurulan panayıra, zaman zaman etkili olan yağmura rağmen İstanbul, Ankara ve Sakarya gibi çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ilgi gösterdi. Panayırda tuhafiye ürünlerinden mutfak eşyalarına, ahşap kaşıklardan yöresel ürünlere, eski sobalardan kıyafetlere kadar birçok ürün satışa sunuldu. Panayır alanına kurulan gondol, çarpışan arabalar, balerin ve oyun havuzları ise hem çocuklardan hem de yetişkinlerden yoğun ilgi gördü. 4 gün süren panayır bu akşam itibarıyla sona erdi.