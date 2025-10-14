ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında varılan esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına dair yaptığı açıklamada, "20 esir geri döndü. Ancak işimiz henüz bitmedi, ikinci aşama şimdi başlıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail ve Hamas arasında varılan esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas’ın Gazze Şeridi’nden 20 İsrailli esiri serbest bıraktığını hatırlatarak, "20 esir geri döndü ve durumları gayet iyi. Büyük bir yük ortadan kalktı, ancak işimiz henüz bitmedi. Hayatını kaybeden esirler, söz verildiği gibi iade edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor" dedi.

Cenazelerin enkazlardan çıkarılması zaman alacak

Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4’ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail’e teslim etmişti. Hamas, bu akşam saatlerinde ise 4 esirin daha naaşını İsrail’e teslim edeceğini açıklamıştı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Christian Cardon yaptığı açıklamada, İsrail’e teslim edilmesi beklenen cenazelerin Gazze Şeridi’ndeki enkazda bulunmasının "çok büyük bir zorluk" olduğunu belirtmiş, cenazelerin iadesinin bu nedenle zaman alacağını aktarmıştı.