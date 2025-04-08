Bolu’da son bir haftada düzenlenen 7 farklı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 31 Mart-06 Nisan tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 7 farklı operasyon yapıldı. Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlar sonucunda 2.4 gram esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, adet bong (aparat) ve 17 adet fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İHA