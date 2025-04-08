ABD’nin Oregon eyaletinde pistten kayan küçük bir uçağın suya düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

ABD’de Southwest Oregon Bölge Havalimanına iniş yapan 2019 model Honda HA-420 tipi küçük bir uçak, yerel saatle 06.12’de pistten kayarak suya düştü. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçaktaki pilot ve 4 yolcu yaralı olarak kurtarıldı. Havalimanından yapılan açıklamada, kıyıdan 30 metre sürüklenen uçağın vinç kullanılarak 4 saat sonra sudan çıkarıldığı aktarıldı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, olayla ilgili soruşturma başlattı.