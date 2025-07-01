Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlar ile kenti ziyaret eden misafirlerin en çok şikâyet ettiği konuların başında gelen işgaliyeye yönelik denetim ve uygulamalarına devam ediyor. Gümbet Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda 70’in üzerinde işletme denetlenirken 11 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Gümbet Mahallesi’ne gerçekleştirdiği saha ziyaretinde özellikle işgaliye konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulayarak esnaflara gerekli düzenlemeleri yapmaları konusunda uyarılarda bulunmuştu. Belediye ekipleri tarafından da yapılan uyarılara rağmen bazı işletmelerin işgaliyeye devam etmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili bölgede denetimler gerçekleştirdi.

27 Haziran Cuma günü, Zengin Hüseyin Sokak ve Ayaz Caddesi’nde yapılan uygulamalarda, 70’in üzerinde işletme denetlendi. İşletmelerin kaldırım ve yol işgalleri kaldırtılırken 11 işletmeye Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Trafik zabıta ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, kaldırım üzerine park edilmiş motosikletler sahipleri tarafından kaldırıldı. Sahiplerine ulaşılamayan bir motosiklete ise cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri, işgaliye denetimlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek cezai işlemlerin son çare olduğunu; ancak uyarı sürecinin sona erdiğini ve kurallara uymayanlara gerekli yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını ifade etti.