Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıktı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahyalar Mahallesi D-400 kara yolu üzerindeki Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyreden Zekeriya P. idaresindeki 01 ADT 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çıktı. Kazada sürücü Zekeriya P. ile araçtaki Halime N.P. ile Elif M.P. hafif şekilde yaralandı. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.