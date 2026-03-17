Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı yarımada genelinde hizmet veren Sosyal Hizmetler Bürosu, Bodrum'da yaşayan dar gelirli vatandaşlara sosyal destek kartı dağıtımını sürdürüyor.

Sosyal belediyecilik kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Ramazan ayı boyunca kent genelinde bin 30 haneye sosyal destek kartı ulaştırıldı. Dağıtılan sosyal destek kartları, yarımada genelindeki anlaşmalı marketlerde geçerli olup Sosyal Hizmetler Bürosu'na yapılan başvuruların ardından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelere teslim ediliyor. Ekipler ayrıca sosyo-ekonomik değerlendirmelerin ardından belirlenen dar gelirli ailelere hane ziyaretleri gerçekleştirerek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor. Vatandaşlar, alkollü içecekler ve tütün mamulleri dışında temel ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal destek kartlarından faydalanabiliyor. Bodrum Belediyesi, 2026 yılı boyunca da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edecek.