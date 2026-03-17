İzmir'de taksi şoförü Deniz Örer'in öldürülmesine ilişkin görüntülerin ortaya çıkması kamuoyunda büyük ses getirirken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sert tepki göstererek açıklamalarda bulundu.

'Bu artık sadece bir cinayet değil'

Başkan Özkan, olayın vahametinin bir kez daha gözler önüne serildiğini belirterek, 'Ortaya çıkan görüntüler, yaşanan olayın ne kadar acımasız ve planlı olduğunu açıkça göstermektedir. Bu artık sadece bir cinayet değil, insanlığa karşı işlenmiş bir vahşettir' dedi.

'Esnafımızın can güvenliği yok sayılıyor'

Taksici esnafının her gün büyük risk altında çalıştığını vurgulayan Özkan, yetkililere çağrıda bulunarak, 'Gece gündüz demeden direksiyon başında olan esnafımızın can güvenliği hiçe sayılıyor. Bu kabul edilemez. Artık somut ve caydırıcı adımlar atılmalıdır' dedi.

'Müebbet yetmez'

Söz konusu cinayette verilecek cezanın emsal olması gerektiğini ifade eden Özkan, 'Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için failin en ağır şekilde cezalandırılması şarttır. Müebbet yetmez, ağırlaştırılmış müebbet verilmelidir. Kamu vicdanı ancak bu şekilde rahatlayacaktır' diye konuştu.

'Bu davanın peşini bırakmayacağız'

Oda olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Özkan, kararlılık mesajı vererek şunları söyledi:

'Deniz Örer kardeşimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Bu davanın peşini bırakmayacağız. Esnafımızın hakkını, hukukunu korumak bizim en büyük sorumluluğumuzdur.'