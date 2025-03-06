Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Alanya’da Sultanlar Ligine yükselme çeyrek finalinde elendi.

İkinci maçında Bozüyük Belediyespor ilk sette büyük hatalar yaptı ve skorel olarak İlbank karşısında 7 sayı birden geriye düştü. Setin sonlarına doğru biraz toparlanan takımımız ard arda sayılar alsa da ilk seti 25-21 İlbank aldı. İkinci sette İlbank’ın üstünlüğü ile başladı. Bozüyük Belediyespor servislerde başarılı olamadı.Karşıdan gelen smaçları da karşılamakta zorlandı. İkinci sette 25-15 gibi farklı skorla İlbank’ın oldu. Bozüyük Belediyespor bu dakikalarda bloklarda başarılı olamadı ve set 25-22 İlbank’ın üstünlüğü ile bitince maçı da rakip takım 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Bozüyük Belediyespor tarihinde ilk kez katılmış olduğu Play Off mücadelesinde çeyrek finalde gruba veda etti. Bizim kızlar önümüzdeki sezon yine KFC 1.Ligde mücadelesini sürdürecek.