Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Avrupa Birliği Enerji Dönüşümü Projesi heyetini ağırladı. Toplantıda; Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı çerçevesinde "Finansal Araçlar ve Finansman Fırsatları" konuşuldu. Toplantı, Karatay’da çevre dostu projelerin geliştirilmesi için önemli fırsatlar sunarken, sürdürülebilir finansman modelleriyle desteklenecek yeni projeler için yol haritası çizdi.

Karatay’da çevre dostu projelerin hayata geçirilmesine yönelik yeni fırsatların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca bu kapsamda Avrupa Birliği Enerji Dönüşümü Projesi heyetini ağırladı. AB4 Enerji Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen toplantıda, enerji verimliliği, iklim eylemleri ve finansman modelleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Karatay Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AB4 Enerji Dönüşüm Projesi, Proje Ekip Lideri Daiva Matonıen, Uluslararası Teknik Uzman Valius Serbenta, Uluslararası Finans Uzmanı Gvidas Darguas, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, üniversite temsilcileri, Karatay Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik ve Dış İlişkiler Müdürlüğü katıldı.

Heyet yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir finans hakkında önemli bilgiler verdi

AB4 Enerji Dönüşüm Projesi kapsamında enerji verimliliği, iklim eylemleri ve finansman modellerinin ele alındığı toplantıda Proje Ekip Lideri Daiva Matonien, SECAP (Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı) çerçevesinde iklim eylemleri için yol haritasını anlatarak, mevcut finansal modeller ile AB ve uluslararası fon kaynaklarına dair bilgi verdi. Uluslararası Teknik Uzman Valius Serbenta, Karatay Eğitim Binaları Projesi’nin teknik detaylarını aktararak, enerji verimliliği uygulamaları, yenilenebilir enerji sistemlerinin entegrasyonu ve sürdürülebilir bina tasarımı konularında değerlendirmelerde bulundu. Projenin pilot uygulama olarak bölgesel etkisine dikkat çekti.

Uluslararası Finans Uzmanı Gvidas Darguas ise alternatif finansman mekanizmaları hakkında sunum gerçekleştirdi. Kamu-özel sektör ortaklıkları (PPP), topluluk temelli finansman modelleri (kitle fonlaması, yeşil tahviller), bankalar ve finans kuruluşlarıyla iş birliği süreçleri ile yeşil finans ve karbon piyasaları üzerine bilgiler paylaştı.

"Doğaya olan duyarlılığımızla öncü olacağız"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca toplantıda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir enerji projelerinin Karatay için büyük önem taşıdığını ifade etti. Daiva Matonien’ye ve ekibine verdikleri destekler için teşekkür eden Hasan Kılca, "Sürdürülebilir enerji alanında yürüttüğümüz SECAP Karatay çalışmamız kapsamında AB Enerji Dönüşümü Projesi Heyetini belediyemizde ağırladık. Belediye olarak iklim dostu projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Toplantıda; yürüttüğümüz çalışmalar, şehrimizin sürdürülebilir enerji uyumluğu ve finanslar kaynaklar konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Finansal destekler sayesinde bu projeleri daha hızlı ve etkili şekilde uygulama şansı yakalayacağız. ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine’ yönelik, belediyemiz ilk baştan itibaren büyük bir gayret sergiliyor. Yaklaşık 5 yıldır bu çalışmanın içerisindeyiz. VLR raporumuzun da Birleşmiş Milletlerde hem yayınlanması hem de daha sonra raporumuzun yenilenmesiyle birlikte çalışmalarımıza hız vermiştik. Bugün özellikle okullarımızda sürdürülebilirliği sağlamak için enerji verimliliği açısından güzel bir başlangıcı da yapmış olduk. ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına’ dikkat ederek projelerimizi yürütüyoruz. Son yaptığımız enerji yatırımımızla birlikte belediye olarak tükettiğimiz enerjinin iki katını güneşten karşılayacağız. Şu anda 5. Güneş Enerji Santralimizin inşaat çalışmaları devam ediyor. Proje ve hizmetimizle kamu kurumlarına ve belediyelere de bu noktada öncü olacağımızı düşüyorum. Karatay’ımızı geleceğe hazırlamak ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir çevre sunmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Değerli heyete katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Karatay, sürdürülebilir enerji finansmanında örnek olacak"

AB4 Enerji Dönüşüm Projesi, Proje Ekip Lideri Daiva Matonien ise toplantıda yaptığı değerlendirmede, Karatay’ın çevre dostu projeler geliştirme konusundaki çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Matonien, "Finansal kaynak sağlama yöntemi ile belediyelerin sürdürülebilir enerji projelerini hayata geçirme süreçlerini hızlandırmaları mümkün. Karatay Belediyesi’nin bu alandaki çalışmaları örnek teşkil ediyor. Karatay Belediyesi’nin çevre dostu projelerde öncü olacağına ve sadece Türkiye’de değil, yeşil ve sürdürülebilir enerji finansmanı konusunda bütün dünyada örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Karatay Belediyesi’ne bu anlamlı çalışmaları için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.