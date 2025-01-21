Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi 16’ıncı haftasında Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kendi evinde kazanırken, adım adım Play-Off’a ilerliyor.

Bozüyük Merkez Spor Salonu’nda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar KFC 1. Ligi 16’ıncı haftasında oynana müsabakada Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Çanakkale Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nı yendi. Maç iyi başlayan ’Bizim Kızlar’, ilk seti 18-25 kaybederken, 3 seti 25-21, 25-19 ve 25-21’lik skorlarla kazandı. Taraftarlar da maç boyunca tezahüratlarıyla takımı desteklerken, maç sonu protokol üyeleri sahaya inerek takımı ve teknik ekibi tebrik etti.

’Bizim Kızlar’, 25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te, Havran Spor Salonu’nda Havran Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile karşı karşıya gelecek.