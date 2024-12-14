Bitlis’in Güroymak ilçesinde kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü yaban hayatı koruma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, sorumluluk sahalarında ki Van, Hakkari, Siirt, Bitlis ve Muş’ta yüksek rakımda ki alanlara, yaban hayvanları için yem bırakıyor. Bu çerçevede Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağısı nedeniyle DKMP Bitlis Merkez Şefliği personeli Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Güroymak ilçesi kırsal alanlarına 140 kilogram yem bırakıldı. Yemleme çalışmalarının yoğun kar yağışı olan mıntıkalarda devam edeceği belirtildi.