Bitlis’te kota aşımı yapan 2 avcıya 30 bin 582 idari para cezası uygulanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bitlis Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak avcılara yönelik koruma kontrol çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Ahlat İlçe Şefliği, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yapılan koruma kontrol çalışmaları sırasında 2 yasal avcının kota aşımı yaptıkları tespit edildi. Bunu üzerine ekipler, şahıslar hakkında 6 bin 582 TL idari, 24 bin TL tazminat cezası kesilmek üzere tutanak düzenledi.