Mardin’de 11–13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Ortaokullar Türkiye Grup Müsabakalarında Bitlis ekibi büyük başarı elde ederek Türkiye finallerine yükseldi.

11–13 Nisan tarihlerinde Mardin’de gerçekleştirilen Ortaokullar Türkiye Grup Müsabakalarında Bitlis ekibi, üç önemli dereceye imza attı. Bitlis’i temsil eden Muhammed Arslan altın madalya kazanarak birinci, Melih Bayram İnal gümüş madalyayla ikinci, Emir Taha Adalı ise bronz madalyayla üçüncü oldu. Bu dereceler, üç sporcunun da Türkiye finallerine katılma hakkı kazanmasını sağladı.