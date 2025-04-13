Konya’da bir kişi müşteri gibi bindiği takside silahlı gasp girişiminde bulunurken, taksici şahsa biber gazı ile müdahale ederek gasp girişiminden kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt idaresindeki ticari taksiye müşteri gibi binen kimliği belirsiz bir kişi merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi’ne gitmek istediğini söyledi. Şoför koltuğunun yanına oturarak yolculuğa başlayan şahıs, yol boyunca birkaç kez araçtan inip yeniden binmek isteyerek şüpheli tavırlarda bulundu.

Arka koltukta amacına ulaşamadı

Taksici Veli Kurt, şahsın bu davranışlarından şüphelenince dikkatini artırdı. Son kez araçtan inip tekrar binen şahıs bu kez arka koltuğa geçti. Şüpheleri iyice artan Kurt, onu ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şüpheli bir anda silahını çıkardı ve taksiciyi tehdit etmeye çalıştı. Taksici Veli Kurt ise yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti. Biber gazından etkilenen saldırgan taksiden hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı.

O anlar saniye saniye kamerada

Gasp girişimi sırasında yaşanan tüm anlar taksideki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.