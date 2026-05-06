Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla 'Bir Kural Bir Ömür' uygulaması hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde trafik ekipleri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, seyir halindeki araç sürücüleri durdurularak trafik kurallarının hayati önemine dikkat çekildi. Ekipler tarafından sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması, cep telefonu kullanımının oluşturduğu riskler ve genel trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü uygulamanın vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandığı öğrenildi. Trafikte can ve mal güvenliğinin korunmasının hedeflendiği etkinlikte, sürücülere çeşitli broşürler dağıtılarak farkındalık oluşturuldu.