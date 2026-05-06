Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nde 'Geç Kalmadan Önlem Al' sloganıyla 'Sağlıklı Yaşlanma Paneli' düzenlendi.

Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'ndaki panelde Sağlıklı Yaş Alma ve Kronik Hastalıklar konuları ele alındı. ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammed Fatih Önsüz'ün oturum başkanlığını yaptığı panelde; ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız 'Diyabeti Erken Fark Etmek Neden Önemli?', ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Selda Murat 'Hipertansiyonu Tanıyalım, Kalbimizi ve Damarlarımızı Koruyalım' ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fulya Bakılan 'Osteoporoz Nasıl Taranır ve Osteoporozdan Korunma' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.