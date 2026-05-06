Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ankara Teknik Gezisi gerçekleştirildi.

Geleneksel hale gelen gezide öğrenciler Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve II. TBMM Binasını ziyaret ederek Cumhuriyet tarihi, kültürel miras, müzecilik ve rehberlik uygulamalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Gezi, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim elemanları Doç. Dr. Duygu Yetgin Akgün, Doç. Dr. Aysel Kaya, Arş. Gör. Özgür Koyun ve Arş. Gör. Aslı Bendenay Daşkın'ın rehberliğinde gerçekleştirildi.

Anıtkabir ziyaretinde grup, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Tören Meydanı'na ulaştı. Burada devlet törenleri ve mekânın protokol işlevi üzerine gözlemler yapıldı. Ziyaret Atatürk'ün Mozolesi ve müze gezisi ile tamamlandı. Arş. Gör. Özgür Koyun bu güzergâh boyunca Anıtkabir'in mimari kurgusu, sembolik dili ve Cumhuriyet tarihi içindeki yeri üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Güzergâh üzerinde belirlenen noktalarda görev alan öğrenciler de önceden hazırladıkları anlatımları grupla paylaşarak uygulamalı biçimde rehberlik becerilerini geliştirdi.

Anadolu Medeniyetleri Müzesinde, Doç. Dr. Duygu Yetgin Akgün koleksiyonun kronolojik ve coğrafi kurgusu, eserlerin tarihi coğrafya ile ilişkisi ve müzeciliğin bir disiplin olarak alan çalışmalarına katkısı üzerine öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Gezinin her durağında öğrencilerin aktif rol üstlenmesi ve uygulamalı anlatımlar gerçekleştirmesi, rehberlik becerilerinin gelişimine katkı sağladı.

Ankara Kalesi ziyareti sonrasında II. TBMM Binasında gerçekleştirilen incelemelerde öğrencilerle bilgi paylaşımı yapıldı. Teknik gezi, sınıf içi öğrenmeyi saha uygulamalarıyla bütünleştirerek öğrenciler için gerçek bir deneyim ortamı sağladı.