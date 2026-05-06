Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nde geliştirilen 'Hekzagonal Bor Nitrür İçeren Polimer Gres Üretim Yöntemi' başlıklı patent, Nemli A.Ş.'ye devredildi.

Devirle ilgili protokol imza töreni ESOGÜ Rektörlük Senato Salonu'nda ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Nemli A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Toy, ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Mehmet Ay ve Nemli A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Latif Barika'nın da katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Otomotiv, imalat, havacılık ve savunma sanayi gibi yağlama performansının önem taşıdığı sektörlere yönelik geliştirilen teknoloji, yerli üretim kapasitesine katkı sunabilecek nitelikli bir üniversite-sanayi iş birliği örneği olarak dikkat çekiyor. Buluş sahipleri arasında merhum Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Mehmet Ay ve Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert yer alıyor. Patent devri, akademik çalışmaların sanayiye aktarılması bakımından önemli bir gelişme olurken, aynı zamanda merhum Prof. Dr. Osman Nuri Çelik'in bilimsel emeğinin ve akademik katkısının yaşatıldığı anlamlı bir çıktı niteliği de taşıyor.

Geliştirilen yöntem, hekzagonal bor nitrür içeren polimer gres üretimine yönelik yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. İthal lityum oksit temelli bileşenlerin kullanılmadığı bu teknoloji, ülkemizde üretilebilen hekzagonal bor nitrürün değerlendirilmesine dayanıyor. Bu yönüyle buluşun, özellikle otomotiv ve imalat sanayinde kullanılan gres ürünlerinde yerli üretim imkânlarını güçlendirmesi bekleniyor. Patent devri ESOGÜ'nün Ar-Ge gücünün sanayiye aktarılmasına yönelik somut örneklerden biri olurken, üniversitede geliştirilen akademik bilginin fikri ve sınai mülkiyet hakkına dönüşmesi, ardından sanayi kuruluşlarıyla buluşturulması, araştırma çıktılarının ekonomik ve toplumsal değere dönüşmesi açısından önem taşıyor.

Süreçte ETTOM da aktif rol üstlendi. ETTOM akademide geliştirilen fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, yönetilmesi ve ticarileştirilmesi süreçlerinde araştırmacılara destek sağlıyor. Buluş bildiriminden patent süreçlerine, sanayi ile temas kurulmasından teknoloji devrine kadar uzanan aşamalarda yürütülen çalışmalar, üniversite kaynaklı Ar-Ge çıktılarının sanayiye kazandırılmasına katkı sunuyor. Nemli A.Ş.'ye devredilen patentin, yerli malzeme kullanımını destekleyen yapısı ve sanayi uygulamalarına dönük potansiyeliyle Türkiye'nin katma değerli üretim hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.