Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarafından hayata geçirilen 'Geçmişten Günümüze Yaşatılan Değerler' projesi kapsamında yapımı tamamlanan Fırın Evi, ilçe sakinlerinden büyük beğeni topladı.

Çarşı Mahallesinde hizmete sunulan Fırın Evi, özellikle kadınların yoğun ilgisiyle karşılandı. Hıdırellez etkinlikleri kapsamında ilk kez kullanılan fırında, mahalleli kadınlar bir araya gelerek böreklerini açtı, pidelerini pişirdi. Etkinlikte hazırlanan yiyecekler katılımcılara ikram edilirken, geleneksel kültürün yaşatılmasına katkı sağlandı.

Mahalle sakinleri, böylesine anlamlı bir projeyi ilçeye kazandıran Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Fırın Evi'nin, hem sosyal dayanışmayı artırması hem de geçmişten gelen değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.